Эксперты: вакцинация от коронавируса помогает защитить бизнес

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15 июня 2021, 13:27 Татьяна Михайлова

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Прививочная кампания позволяет снизить риск возникновения неблагоприятных последствий для экономики.

В главном управлении по труду и занятости Челябинской области заявили, что крупные организации Южного Урала проводят системную работу по вакцинации. Такая мера позволит снизить риск возврата к ограничительным мерам и формирования неблагоприятных экономических последствий.

Директор Уральского филиала Финансового университета при Правительстве РФ Диана Циринг считает, что ограничительные меры, введенные в прошлом году из-за ковида, сильно ударили по бизнесу. Не допустить повторения подобной ситуации, по ее мнению, позволит вакцинация. «В наших силах создать популяционный иммунитет, не жертвуя здоровьем и человеческими жизнями, — добавила Диана Циринг. — Вакцинация позволяет это сделать мягко и без потерь, сохраняя и поддерживая при этом экономику. Думаю, нам всем надо позаботиться и о своем здоровье, и об экономическом благополучии региона и каждого из нас».

По мнению вице-президента «ОПОРЫ РОССИИ», председателя Челябинского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Артема Артемьева, пандемия коронавирусной инфекции заставила общество осознать ценность здоровья и его влияния на бизнес-процессы. «Новый вирус негативно сказался на деятельности многих предпринимателей, особенно в секторах микро-, малого и среднего бизнеса, — прокомментировал Артем Артемьев. — Радует, что бизнес сейчас активно восстанавливается, а некоторые отрасли пошли в бурный рост. Вакцина от COVID-19 станет не только защитой для вашего организма, но и надежной защитой вашего бизнеса, залогом стабильной работы и процветания компании!»

Министерство здравоохранения Челябинской области сообщает, что записаться на прививку можно на портале госуслуг. В проведении вакцинации участвуют 60 организаций региона, пункты развернуты в медучреждениях и общественных местах.

«Все прогрессивное человечество призывает прививаться – это единственный действенный метод профилактики и борьбы с коронавирусом, — подчеркнул глава ведомства Юрий Семенов. — Поставки вакцины налажены, мы ждем южноуральцев как в поликлиниках, так и в местах массовой вакцинации: торговые центры, садовые товарищества и общественные пространства. Вакцина эффективна и безопасна».

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