Алексей Текслер предложил предоставлять выходной привитым от ковида

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15 июня 2021, 11:11 Татьяна Михайлова

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Губернатор Челябинской области озвучил инициативу на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Глава региона рекомендовал всем работодателям Южного Урала предоставить сотрудникам, которые поставили прививку от коронавируса, по одному оплачиваемому выходному дню после каждого этапа вакцинации.

«У некоторых наших граждан есть переживания за то, что первый день после прививки будет сложный, поэтому им нужно дать возможность побыть дома», — отметил Алексей Текслер.

«COVID-19 — болезнь очень непростая, иногда с серьезными осложнениями, протекает по-разному. Мы говорим и продолжаем говорить о том, что единственный способ остановить пандемию и защититься от неё — это, конечно, массовая вакцинация. Просим, чтобы южноуральцы сами привились, привили своих родственников. Это единственный способ остановить пандемию и продолжить нормальную жизнь, работать спокойно», — констатировал министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов.

Добавим, что Южный Урал получил свыше 351 тысячи комплектов вакцины от коронавируса, в учреждения ФМБА дополнительно направлена партия, рассчитанная на 35 тысяч человек. По темпам использования вакцины Челябинская область занимает третье место в стране.

Поставить прививку можно в одном из 126 пунктов, предварительно записавшись на процедуру с помощью портала госуслуг.

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