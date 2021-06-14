Британские учёные назвали ухудшение зрения, раздражительность и неуверенность в себе признаками деменции
14 июня 2021, 08:52Источник:
Daily Express
СМИ со ссылкой на данные британской благотворительной организации по исследованию болезни Альцгеймера сообщили, что на проявление деменции в раннем возрасте могут указывать пять симптомов.
Ученые отметили, что у человека с развивающейся деменцией может ухудшиться зрение, возникнуть проблемы с оценкой расстояния и скорости движения объектов, также может наблюдаться потеря памяти, полная или частичная утрата речи, трудности с поиском слов для выражения мысли.
Еще одним признаком эксперты назвали подавленное и раздражительное состояние, неуверенность в себе. Кроме того, человек начинается утрачивать чувство времени и места, добавили специалисты.
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