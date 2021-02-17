Доктор Виктор Шахнович охарактеризовал признаки деменции и посоветовал, как избежать слабоумия

Аргументы Недели → Здоровье 13+

17 февраля 2021, 12:23 Источник: 360tv

фото: pixabay.com

Врач-невролог Виктор Шахнович заявил, что деменция вызвана негативным изменением эластичности сосудистой стенки. Доктор Шахнович пояснил, что болезнь Альцгеймер и деменция — это два разных заболевания. И если Альцгеймер — это заболевание генетическое.

Невролог рекомендует своим пациентам следить за состоянием эластичности сосудов. Шахнович рассказал, что сосуд начинает стареть уже у 14-летних детей, хотя в этом возрасте человека развивается.

В настоящее время на здоровье людей влияют и экологические факторы, и стрессы. Доктор рекомендует с 35 — 40 лет обязательно начинать контроливать такие параметры, как холестерин, артериальное давление, вязкость крови, жировой обмен, коагулограмма. Он подчеркнул, что такие анализы делаются во всех лабораториях.

При отклонени от нормы следует обращаться к докторам. Врач-невролог должен уже разобраться, почему у пациента происходитям изменения в организме.

Доктор Шахнович предупредил, что нестабильное артериальное давление и забывчивость — это уже первые сигналы, что надо обратить внимание на здоровье.