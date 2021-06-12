Врач Жан-Пьер Жиннон объяснил, как определить рак щитовидной железы по голосу
12 июня 2021, 09:59Источник:
Express
Британский врач Жан-Пьер Жиннон рассказал, как определить первые признаки онкологического заболевания по голосу. По его словам, на рак щитовидной железы указывает «необъяснимая хрипота».
«Если она остается и не проходит через три недели, обратитесь за помощью к врачу», - пояснил он.
Жиннон рекомендует обращать внимание на такие признаки, как появление шишки рядом с гортанью, опухшие лимфоузлы на шее, трудности при глотании, затрудненное или хриплое дыхание. Каждый из этих признаков может свидетельствовать о раке щитовидной железы, уточнил эксперт. Врач добавил, что к хрипоте может привести и обычная бактериальная инфекция.
Ранее онколог Андрей Каприн рассказал о неочевидных признаках злокачественных новообразований.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.