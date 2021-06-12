Аргументы Недели Здоровье 13+

Врач Жан-Пьер Жиннон объяснил, как определить рак щитовидной железы по голосу

, 09:59 Источник: Express

Врач Жан-Пьер Жиннон объяснил, как определить рак щитовидной железы по голосу
девушка, фото: pixabay.com

Британский врач Жан-Пьер Жиннон рассказал, как определить первые признаки онкологического заболевания по голосу. По его словам, на рак щитовидной железы указывает «необъяснимая хрипота».

«Если она остается и не проходит через три недели, обратитесь за помощью к врачу», - пояснил он.

Жиннон рекомендует обращать внимание на такие признаки, как появление шишки рядом с гортанью, опухшие лимфоузлы на шее, трудности при глотании, затрудненное или хриплое дыхание. Каждый из этих признаков может свидетельствовать о раке щитовидной железы, уточнил эксперт. Врач добавил, что к хрипоте может привести и обычная бактериальная инфекция.

Ранее онколог Андрей Каприн рассказал о неочевидных признаках злокачественных новообразований.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

БА

В мире

Арестович: Россия и Белоруссия лишат ВСУ боеспособности на один-два месяца в случае прекращения поставок топлива

Арестович: Россия и Белоруссия лишат ВСУ боеспособности на один-два месяца в случае прекращения поставок топлива

Россия и Белоруссия лишат Вооруженные силы Украины боеспособности на один-два месяца в случае прекращения поставок топлива. На это указал Алексей Арестович, спикер киевской делегации на переговорах по Донбассу.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью