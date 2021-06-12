Врач Жан-Пьер Жиннон объяснил, как определить рак щитовидной железы по голосу

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12 июня 2021, 09:59 Источник: Express

девушка, фото: pixabay.com

Британский врач Жан-Пьер Жиннон рассказал, как определить первые признаки онкологического заболевания по голосу. По его словам, на рак щитовидной железы указывает «необъяснимая хрипота».

«Если она остается и не проходит через три недели, обратитесь за помощью к врачу», - пояснил он.

Жиннон рекомендует обращать внимание на такие признаки, как появление шишки рядом с гортанью, опухшие лимфоузлы на шее, трудности при глотании, затрудненное или хриплое дыхание. Каждый из этих признаков может свидетельствовать о раке щитовидной железы, уточнил эксперт. Врач добавил, что к хрипоте может привести и обычная бактериальная инфекция.

Ранее онколог Андрей Каприн рассказал о неочевидных признаках злокачественных новообразований.

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