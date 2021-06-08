Онколог Каприн перечислил часто игнорируемые признаки рака

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8 июня 2021, 10:51 Источник: ТАСС

Андрей Каприн, фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Генеральный директор НМИЦ радиологии, главный внештатный специалист - онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн рассказал о неочевидных признаках злокачественных новообразований.

«Любые необычные выделения, кровотечения точно должны насторожить. Примеси крови в каловых массах, моче, влагалищные кровотечения у женщин - это 100% должно сопровождаться походом к врачу. Кашель, слабость, потеря веса без специализированных диет и другие симптомы также не должны оставаться без пристального внимания», - пояснил он.

Каприн добавил, что люди «очень чутко чувствуют свой организм», но часто игнорируют «звоночки», которые он посылает. Врач рекомендует «не увлекаться алкоголем и красным мясом», вовремя проходить диспансеризацию, следить за весом и больше двигаться. Он подчеркнул, что выкуривание больше пяти сигарет в день на 20% повышает риск развития онкологических заболеваний.

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