Эпидемиолог Пшеничная сообщила о потере слуха у малой части переболевших COVID-19

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11 июня 2021, 07:17 Источник: РИА "Новости"

ухо, pixabay.com

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что в единичных случаях у пациентов после COVID-19 выявляют острую нейросенсорную потерю слуха.

Эксперт уточнила, что у 18-23% пациентов с коронавирусом врачи выявляют заложенность ушей, которая приводит к ухудшению слуха, однако данный симптом поддается лечению. Остаточные проявления могут фиксироваться в 1,5-2% случаев при "постковидном синдроме" и оставаться с переболевшим человеком на протяжении нескольких недель.

В единичных случаях после COVID-19 возникает острая нейросенсорная потеря слуха. Точная причина этого проявления до настоящего времени установить не удалось.

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