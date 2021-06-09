Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок объяснил рост заболеваемости COVID-19 в России

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9 июня 2021, 14:30

фото: pixabay.com

В России начался рост заблеваемости коронаврусной инфекцей COVID-19. В среду, 9 июня, выявлено более 10 тысяч новых случаев заражения за сутки. Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок считает, что рост заболеваемости в последние дни произошел из-за выпускных в школах и детских садах и отпусков.

По мнению доктора Болибока, переносчиками инфекции нередко являются дети. Дети болеют бессимптомно, а тестируют их мало.

Еще одна причина роста цифр по заражению ковидом — активное тестирование взрослых. Как отметил Болибок, стали гораздо больше выявлять и подтверждать коронавирус. "Не исключено и то, что сейчас заболевают повторно те, кто уже переболел ранее, — эти люди тоже попадают в статистику", - сказал Болибок в беседе с "Лентой.ру".

Врач рассказал, что некоторые его пациенты сейчас заболели повторно коронавирусной инфекцией, они оказываются вирусоносителями, таких людей благодаря расширенной тестовой системе выявляют.

Он подчеркнул, что в статистике, самое важное, не количество заболевших или выздоровевших, а число смертей.

По мнению доктора Болибока, эпидемический процесс не закончился. Он призвал вакцинироваться, поскольку прививка - единственное, что надежно защищает человека от заражения и повторного заболевания.

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