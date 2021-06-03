Иммунологи назвали категорию людей, которым жизненно необходимо сделать прививку от коронавируса

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3 июня 2021, 18:49 Источник: URA.RU

шприц, фото: JB Autissier via www.imago-images.de/ globallookpress.com

Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал, кому необходимо пройти вакцинацию против новой коронавирусной инфекции. По его словам, заболевание доя таких людей будет нести тяжёлые последствия, вплоть до летального исхода.

Болибок отметил, что пациентам, проходящим иммуносупрессивную терапию (подавление иммунитета), необходимо одними из первых пройти вакцинацию от коронавируса.

«Когда цикл приема иммунодепрессантов закончился, человек находится под наблюдением, ему надо сделать прививку от коронавируса, потому что если он тяжело заболеет, то ухудшится общее состояние организма», - пояснил он.

Врач добавил, что коронавирусом особенно опасно болеть тем, кто пережил трансплантацию. Болибок считает, что таким людям желательно делать прививку на основе инактивированной вакцины, когда вирус убивают при помощи химических реагентов, например, «Ковивак». Однако «ЭпивакКорону» - пептидную вакцину - тоже можно ставить пациентам с иммуносупрессией, но этот вопрос требует еще подробного изучения.

Заведующий лабораторией ГУ НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова РАМН Михаил Костинов подтвердил мнение коллеги, отметив, что без вакцины от коронавируса на трансплантацию не берут, поскольку пациент может заразиться в процессе операции.

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