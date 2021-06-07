Глава Минздрава Мурашко дал россиянам совет, как продлить жизнь до 100 лет

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко в рамках разговора с журналистами рассказал, как продлить жизнь до ста лет. Глава ведомства заявил, что следует придерживаться простых правил.
Михаил Мурашко призвал россиян попробовать жить по графику, распорядку и типу питания десятилетнего ребенка. Министр уточнил, что речь идет о той же активности, тех же нагрузках и режиме питания, а также о полном исключении спиртного и табака.
По мнению главы ведомства, если подобный режим человеку удастся поддерживать, то его жизнь будет продлена на годы.
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