Врач-невролог Евдокимов заявил о возможном наличии связи между подергиванием глаза и раком

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3 июня 2021, 07:10 Источник: Пятый канал

глаз, pixabay.com

Врач-невролог Александр Евдокимов в рамках разговора с журналистами заявил, что нервный тик может быть признаком онкологического заболевания. Речь идет о подергивании верхнего или нижнего века.

Александр Евдокимов заметил, что одна из вероятных причин тика – проблемы с центральной и периферической нервной системой.

В частности, это могут быть поражения лицевого нерва, менингиты как последствие, энцефалиты, онкологические заболевания головного мозга и ряд других серьезных причин.

Невролог уточнил, что при таких состояниях тик носит длительный характер. Если подобные симптомы фиксируются в течение двух, трех или четыре месяцев, желательно обратиться к врачу.

Евдокимов заметил, что нередко подергивание глаза возникает из-за перенапряжения, стресса, переработки, использования гаджетов и высокой нагрузки на шейный отдел позвоночника и затылочные группы мышц. В подобных случаях могут помочь остеопат и массажист.

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