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Нейрохирург рассказал о влиянии коронавируса на головной мозг

, 13:19 [ «Аргументы Недели» ]

Нейрохирург рассказал о влиянии коронавируса на головной мозг

Пандемия породила множество гипотез вокруг коронавируса, прогнозов его развития и последствий. Известно, что вирус воздействует на лёгкие человека, при этом мало кто занимался изучением вопроса влияния патогена на головной мозг.

Член-корреспондент РАН нейрохирург Николай Коновалов рассказал о том, как коронавирус воздействует на мозг и нервную систему. Специалист заявил, что детального изучения влияния вируса на мозг ещё не проводилось, однако известно, что он способен проникать в нервную систему и нарушать её деятельность.

К примеру, при заражении ковидом человек теряет обоняние. Это прямой признак воздействия на периферические нервы. Коронавирус нарушает и систему кровообращения, от которой зависит полноценная работа мозга.

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