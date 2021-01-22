Нейрохирург рассказал о влиянии коронавируса на головной мозг

Аргументы Недели → Здоровье 13+

22 января 2021, 13:19 [ «Аргументы Недели» ]

Пандемия породила множество гипотез вокруг коронавируса, прогнозов его развития и последствий. Известно, что вирус воздействует на лёгкие человека, при этом мало кто занимался изучением вопроса влияния патогена на головной мозг.



Член-корреспондент РАН нейрохирург Николай Коновалов рассказал о том, как коронавирус воздействует на мозг и нервную систему. Специалист заявил, что детального изучения влияния вируса на мозг ещё не проводилось, однако известно, что он способен проникать в нервную систему и нарушать её деятельность.



К примеру, при заражении ковидом человек теряет обоняние. Это прямой признак воздействия на периферические нервы. Коронавирус нарушает и систему кровообращения, от которой зависит полноценная работа мозга.



