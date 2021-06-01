Ученые из пяти стран доказали, что витамин D не помогает против COVID-19

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1 июня 2021, 21:09 Источник: Plos One

таблетки, pixabay.com

Масштабное генетическое исследование, которое провели биологи из пяти стран, не выявило связи между уровнем витамина D в организме и восприимчивостью к COVID-19, госпитализацией или тяжестью течения заболевания.

За минувший год был опубликован целый ряд статей, в которых на базе результатов наблюдательных исследований авторы делали вывод о том, что повышенный уровень витамина D способен защитить человека от коронавирусной инфекции.

Исследователи из канадского Университета Макгилла совместно с коллегами из Японии, Израиля, Италии и Соединенного Королевства проанализировали посредством метода менделевской рандомизации ДНК 4134 человек с COVID-19 и 1 284 876 человек без коронавируса из 11 стран, чтобы выяснить, связана ли генетическая предрасположенность к более высоким уровням витамина D с менее тяжелым течением заболевания.

Выяснилось, что использование витамина D в качестве меры улучшения ситуации с COVID-19 не является целесообразным, поскольку уровень его содержания в организме никак не влияет на восприимчивость человека в вирусу.

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