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Американские врачи утверждают, что развитие диабета можно определить по коже на руке

, 19:49 Источник: Daily Express

Американские врачи утверждают, что развитие диабета можно определить по коже на руке
руки, pixabay.com

Специалисты Американской академии дерматологии заявили, что диабет может вызывать дефекты кожи на руках, вследствие чего человек может самостоятельно определить страдает ли он от повышенного уровня сахара в крови.

Медики из США утверждают, что дерматологические проявления на руках возникают не только в состоянии преддиабета, но и у людей, которые уже столкнулись с данным заболеванием. По словам экспертов, в данном случае кожа на тыльной стороне ладоней кажется "стянутой" и выглядит словно сделана из воска. Больному также тяжело сгибать пальцы.

Более того, при запущенной форме диабета огрубевшие, уплотненные или опухшие участки могут распространиться выше по рукам и предплечьям. Пораженная кожа на ощупь будет напоминать апельсиновую корку. О заболевании также может свидетельствовать наличие небольших но твердых шишек, которые со временем способны превратиться в желтые, красноватые или коричневые участки твердой и опухшей кожи.

При наличии подобных признаков рекомендуется назамедлительно обратиться к врачу.

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