Американские врачи утверждают, что развитие диабета можно определить по коже на руке

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1 июня 2021, 19:49 Источник: Daily Express

руки, pixabay.com

Специалисты Американской академии дерматологии заявили, что диабет может вызывать дефекты кожи на руках, вследствие чего человек может самостоятельно определить страдает ли он от повышенного уровня сахара в крови.

Медики из США утверждают, что дерматологические проявления на руках возникают не только в состоянии преддиабета, но и у людей, которые уже столкнулись с данным заболеванием. По словам экспертов, в данном случае кожа на тыльной стороне ладоней кажется "стянутой" и выглядит словно сделана из воска. Больному также тяжело сгибать пальцы.

Более того, при запущенной форме диабета огрубевшие, уплотненные или опухшие участки могут распространиться выше по рукам и предплечьям. Пораженная кожа на ощупь будет напоминать апельсиновую корку. О заболевании также может свидетельствовать наличие небольших но твердых шишек, которые со временем способны превратиться в желтые, красноватые или коричневые участки твердой и опухшей кожи.

При наличии подобных признаков рекомендуется назамедлительно обратиться к врачу.

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