Биолог Баранова оценила две конспирологических теории возникновения коронавируса: «Доктор Зло и мыши»

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31 мая 2021, 13:37 Источник: RT

медик, Фото: Xinhua/globallookpress.com

Доктор биологических наук, специалист в области генетики и патофизиологии человека Анча Баранова прокомментировала конспирологические теории возникновения новой коронавирусной инфекции. По ее словам, существует две таких версии появления COVID-19.

«Теория номер один — она полностью невозможная. Это теория о том, что есть какой-то Доктор Зло, который сидит на острове. Он сделал вредный вирус, чтобы человечество истребить или сократить до какого-то смешного количества, которое придумано. И это заточено на то, чтобы он разрушал человека как можно сильнее, ещё и с постковидным хвостом это делал», - поделилась она в шоу Антона Красовского на YouTube.

Баранова отметила, что такое нереально не по биологическим причинам, а потому, что сделать это можно только путём прикидок и экспериментов, а исследования можно проводить либо на людях, либо на крупных приматах, которые контролируются ещё больше. Она добавила, что сделать такое «каким-то секретным образом» невозможно.

«Если бы это происходило... все бы знали, кто главный враг», - считает эксперт.

Биолог уточнила, что вторая теория «более тонкая и умная», которую трудно опровергнуть: создание вируса на основе реального, который был изъят из организма, например, мыши.

«Эта теория говорит о том, что кто-то - в Китае или другой стране - пошёл в пещеры, где живут мыши … у мышей много вредных вирусов. Эти вирусы изучали, специально вытаскивали, притаскивали в лабораторию и затем в лаборатории сделали направленную селекцию, которая позволила этому вирусу лучше приспособиться к организму человека. Затем просто не уследили: этот вирус куда-то убежал, кто-то заболел, а потом это пошло на популяцию», - сказала Баранова.

Кроме того, она призналась, что биологи эту теорию опровергнуть не могут, поскольку это натуральная селекция, хоть и ускоренная, и она не будет иметь каких-либо «подписей на геноме». Баранова подчеркнула, что сложно представить, как специалисты, занимающиеся расследованием, смогли бы всё это доказать.

Ранее сообщалось, что трое китайских ученых из института вирусологии в Ухане тяжело болели в ноябре 2019 года – незадолго до пандемии новой коронавирусной инфекции.

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