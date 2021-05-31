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Вирусолог Аграновский оценил заявление американского учёного о возможном появлении COVID-26 и COVID-32

, 13:19 Источник: RT

Вирусолог Аграновский оценил заявление американского учёного о возможном появлении COVID-26 и COVID-32
медик, Фото: Иван Макеев/globallookpress.com

Профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский прокомментировал заявление американского учёного Питера Хотеза о необходимости изучить происхождение COVID-19, чтобы избежать появления COVID-26 и COVID-32.

«Узнать о происхождении COVID-19 важно, но мы этого, возможно, не достигнем никогда. Полное открытие лабораторных записей Уханьского института вирусологии могло бы подтвердить или исключить версию лабораторного происхождения нового коронавируса», - пояснил он RT.

Аграновский отметил, что возможные санкции против Китая из-за коронавируса «не имеют ничего общего с сутью дела - это чистая политика». По его словам, заниматься изучением происхождения SARS CoV-2 могла бы ВОЗ, поскольку «других организаций для этого нет, а отдельные страны не годятся». Однако, он считает, что важнее определить, что делать в условиях пандемии здесь и сейчас, чем гадать, откуда взялся новый коронавирус.

«Ответ простой: вакцинироваться теми безопасными и эффективными вакцинами, которые есть в России. Другого выхода не существует», - заключил эксперт.

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