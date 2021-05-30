Врач Мясников предупредил о смертельной опасности из-за чувства «разбитости» после сна

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30 мая 2021, 10:56 Источник: Россия 1

постельное белье, pixabay.com

Знаменитый российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, признаком какого опасного для здоровья синдрома может быть "чувство разбитости" и ощущение недосыпа даже после полноценного сна.

Медик подчеркнул, что вышеуказанные признаки могут свидетельствовать о слип-апноэ - обструктивном апноэ сна. Александр Мясников обратил внимание на то, что человек ночью лежит, храпит, вследствие чего мышцы мягкого неба ослабляются, ткани западают и перекрывают вход в дыхательное горло. В какой-то момент происходит замирание на несколько секунд, а затем возникает "жуткий всхрап".

Врач порекомендовал при наличии таких симптомов обратиться к сомнологу, который подберет индивидуальное лечение.

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