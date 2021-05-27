Эпидемиолог Гущин оценил вероятность вакцинированных «Спутником V» заразить коронавирусом

Аргументы Недели → Здоровье 13+

27 мая 2021, 14:58

медики, фото: Alexander Zemlianichenko Jr/Xinhua/ globallookpress.com

Руководитель Лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Владимир Гущин прокомментировал заразность привитых против новой коронавирусной инфекции.

«Получившие обе дозы вакцины в случае заболевания имеют в 14 раз меньший риск перенести заболевания в среднетяжелой и тяжелой форме. При этом в этом случае вакцинированные не выделяют жизнеспособный вирус, а значит, не являются источником опасности для окружающих», - пояснил он в ходе своего выступления на конгрессе «ОргЗдрав».

Ранее директор НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, как сделавшие прививку пациенты будут переносить последствия постковидного синдрома, если все-таки заболеют.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости