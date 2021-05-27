Мясников предупредил пациентов о «маховике неоправданных исследований»

Аргументы Недели → Здоровье 13+

27 мая 2021, 13:57

медик, фото: pixels.com

Известный врач и телеведущий Александр Мясников назвал проблемы со здоровьем, которые часто выявляют при исследованиях, но могут не представлять угрозы. По его словам, при походе к специалисту нужно быть готовым к «находкам неясной клинической значимости».

«Что-то найдут, но насколько это мешает вам жить и что с этим делать, не ясно. Это как чемодан без ручки- нести не удобно, а бросить жалко! И так раскручивается маховик дополнительных (неоправданных) исследований», - пояснил он.

Мясников объяснил, что камни желчного пузыря находят у каждого десятого здорового человека, а камни в почках - у каждого десятого мужчины и каждой двадцатой женщины. Кроме того, почти у трети пациентов могут диагностировать грыжу межпозвоночного диска при отсутствии каких-либо болей в спине, уточнил эксперт. Врач предупредил, что киста молочной железы у женщин встречается в 37% исследований, а аденома и гипертрофия простаты у каждого десятого мужчины до 40 лет, также у каждого второго человека при УЗИ случайно могут обнаружить узлы щитовидной железы.

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