Мясников назвал симптом рака, который можно заметить во время еды

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27 мая 2021, 07:53

медик, фото: pixels.com

Известный врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о признаках онкологического заболевания, которое можно выявить во время приема пищи. По его словам, речь идет о раке пищевода.

Мясников пояснил, что признаком онкологического заболевания является быстрое прогрессирование нарушения глотания. Он добавил, что со временем у больного возникают трудности с проглатыванием не только пищи, но и жидкости.

«Если не проходит твердая пища, это, как правило, связано с механическим затруднением прохождения по пищеводу. Это далеко не обязательно рак», - уточнил врач в эфире телеканала «Россия 1».

Эксперт отметил, что при появлении дисфагии (ощущение, когда что-то мешает глотать) человеку следует обратиться к врачу и выяснить причину этой проблемы. Мясников объяснил, что нарушение может быть симптомом психосоматического расстройства, а не онкологии.

При этом главными факторами риска развития рака пищевода он назвал курение, употребление алкоголя, наличие бактерии хеликобактер пилори, плохую гигиену полости рта, а также злоупотребление острыми и маринованными продуктами.

Ранее Мясников назвал признак онкологии, который встречается только у мужчин.

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