Главный кардиолог Минздрава РФ Сергей Бойцов: о вреде чрезмерного употребления алкоголя в бане

Аргументы Недели → Здоровье 13+

26 мая 2021, 12:06

Фото: соцсети

Главный кардиолог Минздрава России, академик РАН Сергей Бойцов дал эксклюзивное интервью «Аргументам недели» и рассказал о вреде избыточного употребления алкоголя и переедания во время дачного сезона.



- Наступил дачный сезон. И, как уже сложилось по традиции, после трудового дня в садах и на огородах люди жарят шашлыки, употребляют алкоголь и, конечно же - сразу в баню. Ну, а после, как известно продолжение банкета. Что происходит с сердцем и сосудами в такие вечера?



- Я хоть и врач, но призывать отказываться от бани и шашлыков не буду, ведь должны же быть у нас и праздники с нашими, уже ставшими традицией, летними блюдами. Здесь самое главное - умеренность. Важно, чтобы не было переедания, избыточного употребления алкоголя и пребывания в парной до умопомрачения. Что касается реакции сосудов, то в них происходит очень много процессов, явлений и все они зависят от возраста и от того, есть ли сердечно-сосудистые заболевания. В качестве иллюстрации расскажу, что когда человек заходит в очень перегретую парилку, то мгновенно начинается спазм кожных сосудов. Организм таким образом защищается и происходит резкая централизация кровообращения. Это значит, что в первую очередь интенсивно начинают кровоснабжаться сердце, органы пищеварения и головной мозг. Все это приводит к повышению артериального давления. Но, если температура в парной правильная - не более 90 градусов - и происходит медленный прогрев тела, то человек получает не только удовольствие, но и минимальную неблагоприятную реакцию.



- А если парную совместить с немалым количеством алкоголя?



- Понятно, что это нехорошо, но это касается не столько пребывания в самой бане, но утренних последствий. Опасен не сам алкоголь, а продукты его распада. Ацетальдегид обладает прямым кардиотоксическим действием, и именно он является причиной развития и приступов мерцательной аритмии, повышения частоты перебоев в работе сердца, в том числе и причиной внезапных смертей.



Полностью интервью читайте на нашем сайте в материале «Главный кардиолог Минздрава РФ Сергей Бойцов: о вакцинации, вреде курения и майских шашлыках»





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