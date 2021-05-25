Главный кардиолог Минздрава РФ Сергей Бойцов: о вакцинации, вреде курения и майских шашлыках

Аргументы Недели → Здоровье 13+

25 мая 2021, 12:24 Елена МАЙ

Фото: соцсети

Сергей Бойцов, главный кардиолог Минздрава России, директор ФГБУ «НМИЦ кардиологии», академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, рассказал в эксклюзивном интервью «Аргументам недели» о COVID-19, вакцинации и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Сергей Анатольевич, новая коронавирусная инфекция уже больше года мучает весь мир. Нередко можно услышать мнение людей, что лучше уж переболеть COVID-19, чем делать вакцинацию.

Во-первых, хочу сказать об ошибочности такого мнения. Помимо того, что перенесенный COVID-19 действительно может повлечь серьезные последствия как у лиц, имеющих хронические заболевания, так и не имеющих. А во-вторых, рассчитывать, что таким образом можно заработать надежный и устойчивый иммунитет, это тоже большая ошибка. Да, эти данные еще имеют не очень масштабный характер и не полностью систематизированы, но появляется все больше фактов, что вакцинация от коронавируса на самом деле дает более устойчивый и выраженный иммунитет, чем перенесенное заболевание. Особенно это касается легких форм заболевания.

Сейчас начали появляться данные о серьезных последствиях перенесенной болезни. Что за год наблюдений Вы можете о них сказать, как врач кардиолог?

Что касается наблюдений за время пандемии, то мы уже знаем, что коронавирусная инфекция поражает большинство систем организма, органов и тканей. Поэтому, любое хроническое заболевание может обостриться, и усугубится процесс его течения. Лица, имеющие сердечно-сосудистые заболевания, онкологические, обструктивную болезнь легких, поражение печени и любые другие хронические заболевания особенно подвержены серьезным последствиям. Если говорить только о сердечно-сосудистых недугах, то у таких пациентов существенно выше летальность. То есть, вероятность умереть в стационаре во время лечения COVID-19. Это касается больных не только с тяжелыми проявлениями сердечной недостаточности, но и ишемической болезнью сердца, нарушениями сердечного ритма и даже артериальной гипертонией. Все эти группы заболеваний существенно повышают вероятность попадания в реанимацию и перевода на искусственную вентиляцию легких, а риски летальных исходов увеличиваются почти на 30%. К тому же, их обострение повышает вероятность развития смертельных исходов даже после выписки из стационара.

Многие считают, что заболели они, например, гриппом, вылечились и снова все стало хорошо. Но, разве это проходит без последствий?

Все что я сейчас рассказал типично не только для коронавирусной инфекции, но и для других респираторных заболеваний. Есть такой феномен так называемой отсроченной смертности, когда в течение 1,5-2 месяцев после перенесенного острого инфекционного заболевания развиваются тяжелые осложнения. Это касается вероятности развития инфарктов, инсультов, декомпенсации течения сердечной недостаточности и усугубления нарушений сердечного ритма.

А почему и как происходят эти процессы?

Потому, что и грипп и коронавирусная инфекция усиливает воспалительные, тромботические процессы, которые и являются базой этих заболеваний.

То есть, зря мы иногда пропускаем вакцинацию от гриппа?

Есть убедительные данные, полученные в рамках российского регистра новой коронавирусной инфекции и показано в зарубежных публикациях, что вакцинация против гриппа снижает вероятность летальных исходов при COVID-19. Причем, по нашим данным почти на 25%. Соответственно, на эту тему стоит серьезно задуматься. К счастью, с 2019 года у нас не возникала эпидемия гриппа. Это объясняется тем, что в эти сезоны была проведена масштабная вакцинация. И, безусловно, это повлияло на факт выраженного снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

На днях спросила у своих знакомых, почему они не хотят вакцинироваться от коронавируса. Ответ был таким, что при наличии хронических заболеваний они опасаются побочных действий от прививки.

Действительно, существует устойчивое заблуждение о том, что при наличии хронических тяжелых заболеваний есть риски усугубить их течение вакцинацией. Это ложное представление, потому что наличие сердечно-сосудистой патологии в большинстве своем и является дополнительным показанием к вакцинации. В случаях, если есть сомнения, нужно проконсультироваться со своим лечащим врачом.

Сергей Анатольевич, мы сейчас разговариваем на расстоянии около 1,5 метров и при этом, сидим в масках. Несмотря на то, что я привита, снимать ее Вы мне не рекомендовали. Получается, что Вы не вакцинировались от коронавируса?

С момента моей вакцинации прошло уже более полугода и несмотря на повышенные риски, которые имеют большинство врачей в силу огромного количества контактов, пока все благополучно. Но, тем не менее, масочный режим я соблюдаю очень жестко, точно так же, как и все сотрудники нашего центра, чего и Вам советую.

Мы практически ничего не слышим об онкологических заболеваниях сердца. Почему? Это слишком редкое заболевание?

К счастью, эта болезнь встречается не часто. Бывают саркомы, они касаются поперечно-полосатой мускулатуры и мышцы сердца, но это действительно редкие случаи, а вот сочетание наличия патологий онкологической и сердечно-сосудистой встречается нередко. Вообще, в кардиологии существует самостоятельное направление кардиоонкологии. Врачи этой отрасли в первую очередь занимаются предотвращением и коррекцией последствий лучевой терапии, химиотерапии и, безусловно, лечением самих сердечно-сосудистых заболеваний у больных с тяжелыми онкологическими диагнозами.

Расскажите об основных факторах риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Возможно, прозвучит банально и просто, но основными факторами риска являются курение, недостаток физических нагрузок и нерациональное питание, которое приводит к ожирению, большой вероятности развития сахарного диабета, гипертонии и атеросклероза.

Насколько известно, за последние лет 10 существенно снизилась смертность от инфарктов и инсультов. За счет чего? У нас быстрее скорая помощь стала приезжать или появились новые методы лечения?

Все-таки здесь сработали системные механизмы. Профилактика различных заболеваний сыграла огромную роль. Например, привитие принципов здорового образа жизни. В первую очередь повышение физической активности, что особенно коснулось жителей больших городов. Также снизилась распространенность курения, и это уже давно установленный факт. Но, увы, по данным последних эпидемиологических исследований остановить рост ожирения нам пока не удается.

А как же диспансеризация?

Благодаря диспансеризации, которая активно стартовала в 2012 году, удалось выявить миллионы случаев заболеваний на ранних стадиях. Главным образом это касается онкологии и сердечно-сосудистых патологий. Вообще, профосмотры и диспансеризация не нацелены на выявление всех болезней, а только тех, от которых люди умирают чаще всего. Также для снижения смертности в период с 2008 по 2012 годы была создана сеть сосудистых центров. В итоге теперь есть жесткая маршрутизация больных с инсультом и инфарктом через быстрое прибытие скорой помощи, оперативная диагностика, передача информации в специальные центры, при необходимости введение препаратов, растворяющих тромбы при инфаркте непосредственно дома у пациента или в автомобиле скорой помощи. Очень помогло и создание системы высокотехнологичного пособия при инсульте и инфаркте. И, конечно же, увеличение количества самих кардиохирургических вмешательств, расширение видов высокотехнологичной медицинской помощи. Все это безусловно повлияло и на уменьшение случаев повторных инфарктов миокарда.

Как понять, что сердце подает тревожные сигналы, и в каких случаях вызывать врача?

А вот сигналов дожидаться не нужно. В этом и заключается смысл профилактики. Сам по себе фактор возраста уже является достаточным сигналом для того, чтобы более серьезно обратить внимание на свое здоровье. Известно, что все закладывается с детства. Чрезвычайно важно, чтобы ребенок питался правильно и имел физические нагрузки, а не сидел у компьютера с утра до вечера. К сожалению, в России с каждым годом становится все больше детей с ожирением. Проблема в том, что у них существенно увеличивается вероятность повышенного артериального давления, что в будущем приведет к развитию множества заболеваний. И даже если родители считают, что у их ребенка давление в норме, то хочу обратить внимание, что у детей разных возрастов своя норма. Она привязана не только к возрасту, но и к полу. Если говорить о взрослых людях, то конечно резкий скачок в характере обмена веществ происходит в возрастном диапазоне от 35 до 40 лет у мужчин, а у женщин от 45 до 55 лет. С наступлением менопаузы резко повышается вероятность развития атеросклероза и артериального давления. Мощнейшим фактором здесь является конечно же избыточный вес, курение, плюс низкая физическая активность. Это как раз та «оптимальная» комбинация, которая и провоцирует возможное развитие инсульта или инфаркта уже с 35 лет.

Расскажите, пожалуйста, о первых признаках инфаркта.

Как правило, это сильнейшая боль, которая локализуется в грудной клетке, но по ощущениям, совсем необязательно, что в области сердца. А иногда она бывает и не слишком интенсивной. Часто отдает в левую руку, плечо, челюсть. Вообще, к боли в грудной клетке, появившейся у мужчин после 35 лет и у женщин после наступления менопаузы, особенно в связи со стрессом или физической нагрузкой, необходимо относиться очень серьезно.

Как можно оказать первую помощь до приезда скорой в случае подозрения на инфаркт миокарда?

В первую очередь, необходимо срочно вызывать скорую помощь и не думать, что само пройдет. Во-вторых, если известно, что у человека есть сердечно-сосудистое заболевание и он имеет ишемическую болезнь сердца, то нужно убедиться, что к этому моменту он принял все препараты, которые были рекомендованы врачом в плановом порядке. За пределами этого порядка можно использовать только Нитроглицерин и то, предварительно измерив артериальное давление. Если оно выше 110 мм. рт.ст., то можно дать препарат. Важно, чтобы при этом человек находился в сидячем или горизонтальном положении и ему необходимо обеспечить доступ кислорода (расстегнуть пуговицы на одежде, открыть окно).

Наступил дачный сезон. И, как уже сложилось по традиции, после трудового дня в садах и на огородах люди жарят шашлыки, употребляют алкоголь и, конечно же - сразу в баню. Ну, а после, как известно продолжение банкета. Что происходит с сердцем и сосудами в такие вечера?

Я хоть и врач, но призывать отказываться от бани и шашлыков не буду, ведь должны же быть у нас и праздники с нашими, уже ставшими традицией, летними блюдами. Здесь самое главное - умеренность. Важно, чтобы не было переедания, избыточного употребления алкоголя и пребывания в парной до умопомрачения. Что касается реакции сосудов, то в них происходит очень много процессов, явлений и все они зависят от возраста и от того, есть ли сердечно-сосудистые заболевания. В качестве иллюстрации расскажу, что когда человек заходит в очень перегретую парилку, то мгновенно начинается спазм кожных сосудов. Организм таким образом защищается и происходит резкая централизация кровообращения. Это значит, что в первую очередь интенсивно начинают кровоснабжаться сердце, органы пищеварения и головной мозг. Все это приводит к повышению артериального давления. Но, если температура в парной правильная - не более 90 градусов - и происходит медленный прогрев тела, то человек получает не только удовольствие, но и минимальную неблагоприятную реакцию.

А если парную совместить с немалым количеством алкоголя?

Понятно, что это нехорошо, но это касается не столько пребывания в самой бане, но утренних последствий. Опасен не сам алкоголь, а продукты его распада. Ацетальдегид обладает прямым кардиотоксическим действием, и именно он является причиной развития и приступов мерцательной аритмии, повышения частоты перебоев в работе сердца, в том числе и причиной внезапных смертей.

Сергей Анатольевич, расскажите любимый анекдот про врачей?

К сожалению, большинство анекдотов про врачей близки к категории черного юмора или же, что называется, анекдоты с картинками. Лучше расскажу не столько любимый, сколько на злобу дня:

- Доктор, скажите, а действительно чеснок защитит меня от ковида?

- Ну не в полной мере, но будет весьма полезен. После того, как Вы съедите ударную дозу чеснока, то ближе, чем на два метра к Вам точно никто не подойдет.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости