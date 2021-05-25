Главный кардиолог Минздрава РФ Сергей Бойцов рассказал о вероятности смертельного исхода от COVID-19

Аргументы Недели → Здоровье 13+

25 мая 2021, 20:13

Главный кардиолог Минздрава, академик РАН Сергей Бойцов. Фото: с официального сайта cardioweb

Главный кардиолог Минздрава России, академик РАН Сергей Бойцов дал эксклюзивное интервью «Аргументам недели» и рассказал о последствиях заболевания COVID-19.



- Сейчас начали появляться данные о серьезных последствиях перенесенной болезни. Что за год наблюдений Вы можете о них сказать, как врач кардиолог?



- Что касается наблюдений за время пандемии, то мы уже знаем, что коронавирусная инфекция поражает большинство систем организма, органов и тканей. Поэтому, любое хроническое заболевание может обостриться, и усугубится процесс его течения. Лица, имеющие сердечно-сосудистые заболевания, онкологические, обструктивную болезнь легких, поражение печени и любые другие хронические заболевания особенно подвержены серьезным последствиям. Если говорить только о сердечно-сосудистых недугах, то у таких пациентов существенно выше летальность. То есть, вероятность умереть в стационаре во время лечения COVID-19. Это касается больных не только с тяжелыми проявлениями сердечной недостаточности, но и ишемической болезнью сердца, нарушениями сердечного ритма и даже артериальной гипертонией. Все эти группы заболеваний существенно повышают вероятность попадания в реанимацию и перевода на искусственную вентиляцию легких, а риски летальных исходов увеличиваются почти на 30%. К тому же, их обострение повышает вероятность развития смертельных исходов даже после выписки из стационара.



Полностью интервью читайте на нашем сайте в материале «Главный кардиолог Минздрава РФ Сергей Бойцов: о вакцинации, вреде курения и майских шашлыках»





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