Ветеринарный врач Кондратьева предупредила о смертельной опасности «кошачьего» коронавируса

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24 мая 2021, 13:56 Источник: РИА Новости

кот, фото: pixels.com

Ветеринарный врач Анна Кондратьева рассказала, что ннфекционный перитонит, который относится к коронавирусным инфекциям, более опасен для кошек, чем COVID-19. Ее коллеги с нетерпением ждут вакцины для борьбы с этим заболеванием.

«У кошек есть своя коронавирусная инфекция, которая известна за много лет до "человеческой" инфекции COVID-19 и является смертельной... Мы надеемся, что исследования пойдут дальше, и будет разработана вакцина против FIP», - пояснила она.

Кондратьева отметила, что разработанная для семейства кошачьих вакцина против коронавируса тестируется сейчас на пушных животных, но у кошек заболевание протекает иначе. По ее словам, пандемия негативно сказалась на питомцах не только потому, что они могли заразиться от хозяев, но и в связи с тем, что некоторые из людей отказывались от домашних животных из опасения заразиться от них.

«Сейчас доказано только то, что кот может заразиться (коронавирусом) от человека, обратной передачи нет», - уточнила врач.

Напомним, что российская вакцина «Карнивак-Ков» - первый в мире зарегистрированный препарат против коронавируса у животных, срок сохранения иммунитета оценивается в полгода.

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