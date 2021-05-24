Ветеринарный врач Кондратьева предупредила о смертельной опасности «кошачьего» коронавируса

Ветеринарный врач Анна Кондратьева рассказала, что ннфекционный перитонит, который относится к коронавирусным инфекциям, более опасен для кошек, чем COVID-19. Ее коллеги с нетерпением ждут вакцины для борьбы с этим заболеванием.
«У кошек есть своя коронавирусная инфекция, которая известна за много лет до "человеческой" инфекции COVID-19 и является смертельной... Мы надеемся, что исследования пойдут дальше, и будет разработана вакцина против FIP», - пояснила она.
Кондратьева отметила, что разработанная для семейства кошачьих вакцина против коронавируса тестируется сейчас на пушных животных, но у кошек заболевание протекает иначе. По ее словам, пандемия негативно сказалась на питомцах не только потому, что они могли заразиться от хозяев, но и в связи с тем, что некоторые из людей отказывались от домашних животных из опасения заразиться от них.
«Сейчас доказано только то, что кот может заразиться (коронавирусом) от человека, обратной передачи нет», - уточнила врач.
Напомним, что российская вакцина «Карнивак-Ков» - первый в мире зарегистрированный препарат против коронавируса у животных, срок сохранения иммунитета оценивается в полгода.
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