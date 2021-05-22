Онколог Каприн объяснил, как не пропустить у себя рак

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22 мая 2021, 18:29 Источник: РИА Новости

медик, фото: pixabay.com

Главный внештатный онколог и генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава РФ, академик РАН Андрей Каприн рассказал, как выявить онкологические заболевания на ранних стадиях.

«Действительно, чем раньше выявлена опухоль, тем больше шансов на успех. В случае некоторых локализаций нам удается излечивать до 95 процентов пациентов на ранних стадиях. Но для этого необходимы профилактика, массовые скрининги и хорошо отлаженная работа онкологической службы на всех уровнях», - пояснил он.

Каприн отметил, что если вовремя проходить скрининги, то шанс пропустить начало онкологического заболевания очень невысок. По его словам, возрастные рамки указаны на сайтах главных онкологов и Минздрава. Он добавил, что свыше 90% пациентов, которые обнаружили рак, сделали это на ранних стадиях и после лечения многие годы живут в состоянии ремиссии.

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