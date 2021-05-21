Мясников развеял мифы о пользе некоторых продуктов

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21 мая 2021, 14:01 Источник: Россия 1

манная каша, Anatoly Prososov/Russian Look

Известный врач и телеведущий Александр Мясников в пятницу, 21 мая, заявил, что ряд продуктов, которые многие люди считают очень полезными, способны, наоборот, наносить здоровью вред.

В первую очередь Мясников коснулся якобы полезных свойств гематогена. По словам медика, сегодня в этих батончиках нет ничего, кроме сахара и жира – весь компонент крови и железа был изъят из них еще в 50-х годах прошлого века. Теперь гематоген является просто вкусной конфеткой.

Врач также развеял миф о пользе апельсинового сока для здоровья: несмотря на наличие в данном напитке витамина C и кальция, в нем также содержится много сахара. Кроме того, в соках без мякоти нет клетчатки.

Александр Мясников также призвал не путать полезный творог с творожными десертами, в которых содержится много сахара и молочного жира.

Кроме того, медик обратил внимание на то, что манная каша не может считаться очень полезной, так как из-за большого количества крахмала она приводит к моментальному увеличению уровня сахара в крови.

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