Названы продукты, которые нельзя употреблять на завтрак

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20 мая 2021, 20:43 Источник: My Healthy Reads

завтрак, фото: pixabay.com

Завтрак - самый важный прием пищи в течение дня, но не все продукты можно есть на голодный желудок. Перечислены самые вредные из тех, которые не стоит включать в свой рацион утром.

Надо отказаться от помидоров на завтрак, так как они содержат дубильную кислоту, повышающую кислотность пищеварительной системы и вызывающую гастрит.

Газированные напитки могут привести к вздутию живота и также увеличить кислотность среды.

Выпечка из песочного и слоеного теста содержит дрожжи, которые раздражают слизистую оболочку желудка.

Острая пища на голодный желудок может вызывать колики, изжогу и расстройство желудка.

Сладкие продукты не рекомендованы на завтрак, поскольку попадая в пустой желудок, сахар препятствует насыщению крови инсулином. Начнутся проблемы со зрением и может развиться диабет.

Как ни странно, но йогурт тоже попал в этот список. Высокое содержание лактобактерий нивелируется выделением кислоты в голодном желудке. При ее секреции не только умирают полезные бактерии, но и увеличивается уровень кислотности.

Не ешьте с утра груши. Высокое содержание клетчатки вредит стенкам желудка и вызывает несварение. Поэтому употреблять груши рекомендуется после тарелки каши.

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