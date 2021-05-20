Названы продукты, которые нельзя употреблять на завтрак

Завтрак - самый важный прием пищи в течение дня, но не все продукты можно есть на голодный желудок. Перечислены самые вредные из тех, которые не стоит включать в свой рацион утром.
Надо отказаться от помидоров на завтрак, так как они содержат дубильную кислоту, повышающую кислотность пищеварительной системы и вызывающую гастрит.
Газированные напитки могут привести к вздутию живота и также увеличить кислотность среды.
Выпечка из песочного и слоеного теста содержит дрожжи, которые раздражают слизистую оболочку желудка.
Острая пища на голодный желудок может вызывать колики, изжогу и расстройство желудка.
Сладкие продукты не рекомендованы на завтрак, поскольку попадая в пустой желудок, сахар препятствует насыщению крови инсулином. Начнутся проблемы со зрением и может развиться диабет.
Как ни странно, но йогурт тоже попал в этот список. Высокое содержание лактобактерий нивелируется выделением кислоты в голодном желудке. При ее секреции не только умирают полезные бактерии, но и увеличивается уровень кислотности.
Не ешьте с утра груши. Высокое содержание клетчатки вредит стенкам желудка и вызывает несварение. Поэтому употреблять груши рекомендуется после тарелки каши.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости