Сердечно-сосудистый хирург Хорошев перечислил меры безопасности в жару

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18 мая 2021, 12:58

стакан воды, pixabay.com

Сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев во вторник, 18 мая, рассказал, какие меры безопасности необходимо соблюдать в 30-градусную жару. Сегодня в Москве ожидается до плюс 32 градусов.

Врач напомнил, что у людей старше 40 лет обычно имеются те или иные проявления атеросклеротического поражения аорты или коронарных сосудов, поэтому чем выше температура воздуха, тем больше риск для здоровья. По словам сердечно-сосудистого хирурга, жара приводит к повышению свертываемости крови, вследствие чего возникает повышенная угроза возникновения тромбов.

Владимир Хорошев в беседе с RT заявил, что в жаркую погоду следует употреблять достаточное количество жидкости, причем речь идет именно о чистой питьевой воде. Если ее нет, то можно употреблять холодный разбавленный чай. Носить желательно льняную или хлопчатобумажную одежду, которая позволяет коже дышать. Эксперт призвал отказаться от синтетических тканей. На голову лучше надевать панаму или шляпу, которые также хорошо пропускают воздух.

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