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Врач-невролог Евдокимов перечислил болезни, на которые может указывать звон в ушах

, 07:19 Источник: Пятый канал

Врач-невролог Евдокимов перечислил болезни, на которые может указывать звон в ушах
врач, pixabay.com

Врач-невролог Александр Евдокимов в рамках разговора с журналистами накануне рассказал, что звон или шум в ушах — тиннитус — может свидетельствовать о наличии у человека серьезных заболеваний.

Самая частая причина возникновения этих симптомов – ЛОР-патология. В частности, речь идет о воспалительном заболевании, поражении слухового нерва или поражении центров слуха в коре головного мозга новообразованиями.

Кроме того, звон и шум в ушах могут быть связаны с воспалением или дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава, сосудистыми заболеваниями атеросклеротического толка, а также проблемой в шейном отделе позвоночника.

Александр Евдокимов не исключил, что симптомы могут развиться на фоне приема лекарственных препаратов. Более того, они могут указывать на наличие сахарного диабета.

Врач добавил, что при возникновении шума или звона в ушах следует измерить артериальное давление, поскольку вышеуказанных признаки могут проявляться при его повышении или снижении.

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