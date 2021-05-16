Эндокринолог Павлова назвала симптом заболевания, грозящего инвалидностью

Кандидат медицинских наук, эндокринолог Зухра Павлова заявила, что "метаболический синдром" может привести к серьезным болезням и даже инвалидности. Врач уточнила, что этот диагноз часто недооценивают.
Зухра Павлова подчеркнула, что "метаболический синдром" – комплекс нарушений обмена веществ – может стать причиной развития сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии, сахарного диабета второго типа и даже внезапной смерти.
Эндокринолог подчеркнула, что одним из первых признаков этого синдрома является висцеральное ожирение. К другим симптомам причисляют инсулинорезистентность, нарушение углеводного и жирового обмена, повышенное артериальное давление и нарушение свертывающей системы крови.
Врач порекомендовала во время лечения снижать количество жировой ткани в организме и вводить препараты для купирования последствий "метаболического синдрома".
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