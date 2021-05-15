Врач-оториноларинголог Колесникова рассказала, на какие серьезные болезни указывает кровь из носа

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15 мая 2021, 10:49 Источник: Пятый канал

медик, фото: pixabay.com

Врач-оториноларинголог Анна Колесникова рассказала о серьезных заболеваниях, первым признаком которых могут быть кровотечения из носа. По ее словам, в некоторых случаях необходима срочная госпитализация.

«Выделяют несколько причин носовых кровотечений: местное, со стороны полости носа, и системное или общее. К местным относятся любые воспалительные явления полости носа: синуситы, аллергиечески риниты. Кроме этого дистрофические изменения полости носа: это атрофический ринит, выраженное искривление перегородки носа, травмы. Это может быть банальное ковыряние в полости носа, инородные тела, перелом костей носа, а также к местным относятся опухоли полости носа, носоглотки, и околоносовых пазух. Это может быть кровоточащий полип перегородки носа и достаточно серьезная опухоль: ангиофиброма основания черепа», - пояснила она.

Колесникова добавила, что к системным относятся повышение температуры тела из-за болезни или перегрева на солнце, а также сердечно-сосудистые заболевания, особенно у взрослых. По ее словам, наиболее серьезной причиной кровотечений из носа являются заболевания крови: тромбоцитопеническая пурпура, серповидноклеточная анемия, лейкозы и пр.

Также причиной могут быть эндокринные заболевания. Например, у девочек это может быть заменой менструации - викарная менструация. Носовые кровотечения могут быть в период беременности, а также опухоли надпочечников - феохромоцитома», - уточнила врач.

Кроме того, Колесникова предупредила об опасности задних кровотечений. Она объяснила, что кровь идет из крупных сосудов полости носа, поэтому такие кровотечения массивные. Врач отметила, что в таком случае пациент проглатывает кровь в достаточно большом объеме.

«Такие кровотечения несут угрозу жизни. Практически никогда не останавливаются самостоятельно и являются причиной для неотложной госпитализации», - подчеркнула эксперт.

Также показанием для срочной госпитализации в стационар и проведения операции являются сигнальное кровотечение.

«Чаще всего они являются признаком нарушения целостности достаточно крупного артериального сосуда в полости носа, костях черепа, основании черепа, при тяжелой травме, при сосудистой аневризме или распадающейся злокачественной опухоли», - заключила Колесникова.

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