Дерматолог Котова рассказала, как выбрать солнцезащитный крем

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16 мая 2021, 08:27

лосьон, pixabay.com

Дерматолог, косметолог Ирина Котова в беседе с журналистами рассказала, как правильно выбрать солнцезащитный крем. По словам эксперта, для "наших широт" будет достаточно средства с уровнем SPF 20 или 30.

Ирина Котова, однако, обратила внимание на то, что очень многое зависит от фототипа кожи и уточнила, что разные люди по-разному реагируют на солнце, поэтому уровень защиты может быть выше.

Дерматолог в разговоре с RT порекомендовала подготовить кожу в солнечным ваннам заранее и начать принимать витамины А, Е, С и микроэлементы – селен и цинк.

По словам косметолога, необходимо следить за тем, чтобы в составе крема были как физические, так и химические фильтры, а также значок UVA/UVB, свидетельствующий о том, что средство защищает от всех лучей.

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