Врач-иммунолог Жемчугов оценил информацию о резком росте коронавируса в России

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15 мая 2021, 07:53 Источник: ТАСС

медики, фото: Alexander Zemlianichenko Jr/Xinhua/ globallookpress.com

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что резкий рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России возможен в случае, если появится разновидность штамма, устойчивого к уже существующему иммунитету, однако это маловероятно.

Жемчугов отметил, что в настоящий момент необходимо следить за коллективным иммунитетом в каждом российском регионе, а также привлекать людей к вакцинации и поставлять препараты туда, где уровень иммунитета к коронавирусу низкий.

«Хотелось бы очень увидеть данные по тестированию на антитела людей по регионам, потому что от этого зависит вообще успех вакцинации ... По этой цифре можно планировать, сколько людей осталось не контактировавших с вирусом … чтобы спрогнозировать, когда охранительные меры прекращать», - добавил эксперт.

По его словам, в Москве уже 70% или даже больше с иммунитетом к COVID-19. При этом Жемчугов предупредил, что «где-то в регионах это может быть маленькая цифра, там может быстро разгореться заболеваемость».

Ранее врач Александр Мясников сообщил, что в России началась третья волна новой коронавирусной инфекции.

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