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Врач-терапевт Асанов рассказал, как есть блины без вреда для здоровья

, 12:30 Источник: РИА "Новости"

Врач-терапевт Асанов рассказал, как есть блины без вреда для здоровья
блины, pixabay.com

Врач-терапевт Тимур Асанов заявил, что во время Масленицы за один прием желательно съедать не больше трех-шести блинов. По словам эксперта, это позволит избежать несварения и чувства тяжести в желудке.

В 2021 году Масленица будет длиться с 8 по 14 марта.

Тимур Асанов отметил, что норма потребления блинов для мужчин и женщин разная: первым можно за один прием съесть максимум шесть штук, а вторым – не больше трех или четырех. Врач также призвал учитывать начинку и порекомендовал отдавать предпочтение икре или птице. Наиболее калорийными считаются блины с вареньем или сгущенкой.

Медик обратил внимание на то, что если переесть блинов, возможно возникновение тяжести в желудке и несварения. С учетом того, что это блюдо готовится на масле, появляется дополнительная нагрузка на поджелудочную железу, также за период Масленицы могут быть набраны несколько лишних килограммов.

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