Пульмонолог Костина назвала симптомы, возникающие спустя месяцы после коронавируса

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10 марта 2021, 08:59 Источник: riavrn.ru

человек в маске, фото: pixels.com

Главный внештатный пульмонолог Воронежской области Наталья Костина сообщила, что восстановление после заражения новой коронавирусной инфекцией может занимать несколько месяцев. По ее словам, болезнь может протекать от шести до восьми месяцев.

Костина отметила, что медики относятся к коронавирусу не как к респираторной инфекции, поражающей легочную ткань, а как к системному васкулиту. Это связано с тем, что COVID-19 воздействует на эндотелий сосудов во всех органах, пояснила она. Врач добавила, что острая фаза с осложнениями может длиться до четырех недель после выписки, от четырех до двенадцати недель идет подострая фаза. Симптомы в это время то регрессируют, то прогрессируют, а у пациентов с раком это может «протекать бесконечно», уточнила эксперт.

«После двенадцатой недели мы можем говорить о чистом постковидном синдроме, он может включать абсолютно разную симптоматику. Начиная от неврологической симптоматики, заканчивая расстройством желудочно-кишечного тракта. Если пациент находился какое-то время в отделениях реанимации, у него еще наслаивается постреанимационный синдром», - объяснила Костина.

При этом она рекомендует пациентам сразу обратиться к врачу, если после периода определенного благополучия у них начала подниматься температура или появилась одышка.