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Мясников рассказал, что болезни зубов могут привести к развитию рака

, 14:35 Источник: YouTube

Мясников рассказал, что болезни зубов могут привести к развитию рака
прием у стоматолога, pixabay.com

Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников во вторник, 9 марта, рассказал с какими рисками связаны заболевания зубов. В некоторых случаях они могут привести даже к онкологии.

Мясников подчеркнул, что к настоящему моменту ученые установили тесную связь между раком и бактериями, которые живут во рту и стремительно размножаются при пародонтите и прочих заболеваниях зубов и десен. Врач уточнил, что вышеуказанный фактор серьезно повышает вероятность развития рака поджелудочной железы.

Медик заметил также, что люди, у которых постоянно воспаленные, кровоточащие десны, шатающиеся зубы и боль во рту, рискуют столкнуться с онкологией, "заработать" инфаркты и инсульты.

Александр Мясников в эфире канала "Россия 1" обратил внимание на то, что ухаживая за полостью рта, человек обслуживает "важный узел", который оказывает существенное влияние на общее состояние здоровья.

ЕТ

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