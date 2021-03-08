Заммэра Москвы Ракова оценила возможность принудительной вакцинации в России

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8 марта 2021, 14:40 Источник: RT

вакцина, фото: pixels.com

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова прокомментировала возможность введения принудительной вакцинации, в том числе против новой коронавирусной инфекции, в России.

«Есть вакцины, вакцинация которыми принципиальна. Я не скажу, что я бы сделала её обязательной от COVID-19. Но есть определённые заболевания, особенно у детей, которые действительно несут колоссальные риски», - цитирует ее слова RT.

Ракова отметила, что сделала бы некоторые вакцины обязательными, если бы такая возможность была.

Ранее глава Минздрава Италии назвал условия использования вакцины «Спутник V».