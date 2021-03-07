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Мясников развеял распространенный миф об одной из причин развития рака груди

, 16:28 Источник: Россия 1

Мясников развеял распространенный миф об одной из причин развития рака груди
врач Александр Мясников, Vadim Tarakanov/Global Look Press

Российский врач и телеведущий Александр Мясников в воскресенье, 7 марта, развеял распространенный миф об одной из причин развития рака груди. Согласно последним данным, речь идет о ношении бюстгальтера.

Мясников подчеркнул, что использование данного предмета одежды не оказывает никакого влияния на здоровье. "Это может быть неудобно, но это никак не влияет на рак груди", – отметил врач.

По словам Александра Мясникова, защититься от данного типа онкологии помогут отказ от вредных привычек, правильное питание и физические нагрузки. Кроме того, медик призвал женщин регулярно делать маммографию, начиная с 40-летнего возраста.

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