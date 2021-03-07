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Хирург-онколог Маснянкин назвал симптомы рака языка

, 15:26 Источник: Пятый канал

Хирург-онколог Маснянкин назвал симптомы рака языка
врач, pixabay.com

Хирург-онколог Михаил Маснянкин в рамках разговора с журналистами рассказал о симптомах заболевания, способного сделать человека немым и лишить его возможности есть. Речь идет о раке языка.

Основным фактором риска развития данного типа онкологии являются вредные привычки, в частности, курение, если оно сочетается с употреблением крепкого алкоголя. Жевание различных смесей, а также трещины языка, хронические инфекции полости рта, лейкоплакия и повреждения слизистой оболочки языка способны привести к раку языка. Кроме того, важно следить за зубами, поскольку разрушенные корни или зубные протезы плохого качества могут обернуться серьезными проблемами со здоровьем.

Среди симптомов рака Михаил Маснянкин выделил появление узелка или трещины на языке и возникновение неприятных ощущений на слизистой. Также признаками развития заболевания могут быть кровоподтеки, кровотечения и зловонное дыхание.

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