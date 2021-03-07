Экс-ведущий шоу «Битва экстрасенсов» Сергей Сафонов поделился, как лечится от рака

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7 марта 2021, 14:18

Сергей Сафонов, фото: vk.com/safronovsergey

Экс-ведущий шоу "Битва экстрасенсов" иллюзионист Сергей Сафонов поделился, как лечится от рака.

Первыми о диагнозе Сафонова узнали его супруга и братья.

Семья Сафоновых проходила плановую диспансеризацию. 38-летний мужчина был уверен, поскольку он придерживается здорового образа жизни, у него хорошее здоровье.

У Сергея были симптомы - потливость, ком в горле, иногда он начинал задыхаться. Но не обращал не это внимание.

Внимание на опухоль обратил врач, делая УЗИ. В январе Сафонову поставили диагноз лимфома Ходжкина - злокачественное заболевание лимфоидной ткани, 1-2 стадия.

Предложил сделать операцию. После операции иллюзионист проходил курс химиотерапии в бесплатной государственной клинике. Сафонов сказал Лере Кудрявцевой: "Какая разница, где мне будут вводить те же самые лекарства? Не считаю правильным платить миллионы, чтобы с меня сдували пылинки". "У меня нет короны на голове", — подчеркнул иллюзионист.



Сафронов признался, что тяжело переносил последствия химиотерапии. Тошнило, быстро утомлялся. Он прошел два курса химии. Сафонов делает все, чтобы вылечиться и выздороветь. Его поддерживают жена, мама и братья.