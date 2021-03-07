ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Здоровье 13+

Врач-диетолог Ковальков рассказал, как сжечь жир без особых усилий

, 09:51 Источник: YouTube

Врач-диетолог Ковальков рассказал, как сжечь жир без особых усилий
измерение объема талии, pixabay.com

Врач-диетолог Алексей Ковальков рассказал, как без особых усилий сбросить лишний вес. По словам эксперта, это возможно при помощи ходьбы, однако исключительно с определенной частотой пульса.

Ковальков уточнил, что именно высокая частота пульса говорит о том, что происходит процесс выброса адреналина, который позволяет сжигать жир.

Врач-диетолог заметил, что можно заниматься и скандинавской ходьбой с палками, однако данный способ больше подходит пожилым людям, у которых нет необходимости в выработке адреналина, а также для которых важно быть устойчивыми и иметь опору. 

ЕТ

В мире

Зеленский порадовался американским санкциям против олигарха Коломойского и его семьи

Зеленский порадовался американским санкциям против олигарха Коломойского и его семьи

Президент Украины Владимир Зеленский порадовался помощи США, которые приняли санкции против украинского бизнесмена Игоря Коломойского «за значительную коррупцию». Санкции власти США ввели и против родственников олигарха.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью