Врач-диетолог Ковальков рассказал, как сжечь жир без особых усилий

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7 марта 2021, 09:51 Источник: YouTube

измерение объема талии, pixabay.com

Врач-диетолог Алексей Ковальков рассказал, как без особых усилий сбросить лишний вес. По словам эксперта, это возможно при помощи ходьбы, однако исключительно с определенной частотой пульса.

Ковальков уточнил, что именно высокая частота пульса говорит о том, что происходит процесс выброса адреналина, который позволяет сжигать жир.

Врач-диетолог заметил, что можно заниматься и скандинавской ходьбой с палками, однако данный способ больше подходит пожилым людям, у которых нет необходимости в выработке адреналина, а также для которых важно быть устойчивыми и иметь опору.