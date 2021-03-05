Гастроэнтеролог Харлов рассказал об опасности чрезмерного употребления хурмы

Гастроэнтеролог Никита Харлов в рамках разговора с журналистами в пятницу, 5 марта, рассказал, почему опасно часто есть хурму. Оказалось, что данный фрукт способен привести к образованию фитобезоаров.
Врач уточнил, что речь идет об образованиях, которые вызывают острую кишечную непроходимость. Никита Харлов отметил, что фитобезоары могут возникнуть из-за воздействия неперевариваемой клетчатки, которую организм не может усвоить и которая проходит сквозь кишечник.
Гастроэнтеролог заявил, что при сниженной перистальтике, которая чаще всего наблюдается у пожилых пациентов или людей с синдромом раздраженного кишечника, любая растительная пища, в частности, хурма, становится источником безоаров. Эксперт, однако, уточнил, что подобные образования являются довольно редкими.
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