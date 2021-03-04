Ученые назвали неожиданные симптомы цирроза печени

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4 марта 2021, 10:54

медик, фото: pixels.com

Ученые перечислили неспецифичные симптомы, которые могут указывать на цирроз печени. Соответствующее исследование опубликовало издание Express со ссылкой на данные британских медиков.

Специалисты отметили, что говорить о заболевании могут следующие признаки: слабость и утомляемость, раздражительность, нарушения сна. При этом эксперты рекомендуют обращать внимание на возникающие без причины кровотечения из носа и десен, частую тошноту, потерю аппетита и снижение веса, кожный зуд, покраснение ладоней, пожелтевшую кожу и глазное яблоко.

Наличие данных симптомов свидетельствует о серьёзном заболевании печени. В таком случае ученые призывают немедленно обратиться к врачу и пройти обследование.