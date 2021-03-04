ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Здоровье 13+

Ученые назвали неожиданные симптомы цирроза печени

, 10:54

Ученые назвали неожиданные симптомы цирроза печени
медик, фото: pixels.com

Ученые перечислили неспецифичные симптомы, которые могут указывать на цирроз печени. Соответствующее исследование опубликовало издание Express со ссылкой на данные британских медиков.

Специалисты отметили, что говорить о заболевании могут следующие признаки: слабость и утомляемость, раздражительность, нарушения сна. При этом эксперты рекомендуют обращать внимание на возникающие без причины кровотечения из носа и десен, частую тошноту, потерю аппетита и снижение веса, кожный зуд, покраснение ладоней, пожелтевшую кожу и глазное яблоко.

Наличие данных симптомов свидетельствует о серьёзном заболевании печени. В таком случае ученые призывают немедленно обратиться к врачу и пройти обследование.  

БА

Политика

Депутат Сурайкин предложил выплачивать женщинам подарочную зарплату на 8 марта

В Госдуме предложили выплачивать женщинам подарочную зарплату на 8 марта

Председатель ЦК партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин предложил законодательно обязать работодателей выплачивать женщинам подарочную 13-ю зарплату в Международный женский день 8 Марта.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью