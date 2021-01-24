Американские врачи назвали опасную болезнь, симптомом которой являются красные руки
24 января 2021, 09:07[ «Аргументы Недели» ]
Врачи из американской клиники Майо рассказали, о каком серьёзном заболевании могут свидетельствовать красные руки. Соответствующую информацию опубликовали на сайте медучреждения.
В источнике говорится, что красные ладони пациента могут быть признаком неалкогольного стеатогепатита - воспалительного процесса печени на фоне ее жирового перерождения. Отмечается, что заболевание может прогрессировать до цирроза этого органа. Другими симптомами ученые назвали вздутие живота, расширение кровеносных сосудов под кожей, увеличение селезенки, пожелтение кожи и глаз. При этом врачи уточнили, что причинами развития болезни может быть избыточный вес или ожирение, инсулинорезистентность, а также высокий уровень сахара и жиров в крови.
Для снижения риска неалкогольного стеатогепатита следует соблюдать диету, следить за своим весом и заниматься физической активностью, пояснили медики.
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