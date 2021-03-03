Врач Асанов рассказал, как не упасть в обморок при сдаче крови

Врач-терапевт подмосковной больницы Тимур Асанов в среду, 3 марта, рассказал, как избежать обморока людям, которые боятся вида крови, однако в процессе диспансеризации вынуждены сдавать ее.
Тимур Асанов заявил, что следует постараться заменить чувство тревоги более реальными и аргументированными мыслями о том, чем может завершиться та или иная ситуация, связанная с кровью. В частности, если испуганный человек делает анализ, то он может мотивировать себя тем, что результат исследования поможет ему сохранить здоровье.
Чтобы избежать обморока, желательно попеременно напрягать мышцы рук, ног и туловища – эти действия способствуют приливу крови к голове и отвлекают мозг от триггера, вызывающего плохое самочувствие.
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