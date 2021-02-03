Тревожные расстройства, депрессия, страх за близких – пандемия пошатнула и психическое здоровье
3 февраля 2021, 10:16[ «Аргументы Недели» ]
Половина людей по всему миру от 18 до 29 лет признается, что так или иначе страдает от депрессии и тревоги. Душевное здоровье, согласно данным ВОЗ, пошатнулось и у 20 % медработников.
Рост тревожных состояний идет не только среди тех, кто и до пандемии состоял в группе риска, но и тех, кто никогда раньше не обращался за помощью к психологам. И в ближайшее время ситуация вряд ли изменится – процесс вакцинации происходит не так быстро, коронавирус продолжает распространяться, появляются новые штаммы. В ВОЗ предлагают более осмотрительно подходить к резкой смене карантинных мер, все нужно делать постепенно.
Особенно непросто приходится школьникам. Многие из них оказались не готовы к дистанционному обучению. К тому же, дети очень переживают, что их бабушки и дедушки заразятся коронавирусом. Четверть опрошенных подростков жалуются на проблемы со сном.
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