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Мясников назвал ошибку врачей при лечении COVID-19, которая может стать смертельной

, 15:13 Источник: YouTube

Мясников назвал ошибку врачей при лечении COVID-19, которая может стать смертельной
лекарства, pixabay.com

Российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о грубой ошибке при лечении коронавируса нового типа. Речь идет о непонимании медиками различия "ковид-ОРЗ" и "ковид-пневмонии".

Мясников уточнил, что это абсолютно разные болезни, которые следует по-разному лечить, а не использовать в обоих случаях кроворазжижающие препараты, показанные при легкой форме COVID-19. Врач уточнил, что знает лично людей, скончавшихся от кровоизлияния в мозг вследствие такого лечения.

По словам Александра Мясникова, при легком течении коронавирусной инфекции пациенту достаточно соблюдать постельный режим, пить много жидкости и при необходимости принимать парацетамол.

ЕТ

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