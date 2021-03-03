Мясников назвал ошибку врачей при лечении COVID-19, которая может стать смертельной

Российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о грубой ошибке при лечении коронавируса нового типа. Речь идет о непонимании медиками различия "ковид-ОРЗ" и "ковид-пневмонии".
Мясников уточнил, что это абсолютно разные болезни, которые следует по-разному лечить, а не использовать в обоих случаях кроворазжижающие препараты, показанные при легкой форме COVID-19. Врач уточнил, что знает лично людей, скончавшихся от кровоизлияния в мозг вследствие такого лечения.
По словам Александра Мясникова, при легком течении коронавирусной инфекции пациенту достаточно соблюдать постельный режим, пить много жидкости и при необходимости принимать парацетамол.
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