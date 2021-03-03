Доктор Хорошев порекомендовал три упражнения для снижения риска получить инфаркт сердца

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3 марта 2021, 08:54 Источник: 360tv

фото: pixabay.com

Врач Владимир Хорошев дал советы, как снизить риск инфаркта сердца. По словам опытного доктора Хорошева, важно заниматься физкультурой, регулярно выполнять хотя бы три упражнения.

Врач назвал ходьбу прекрасным упражнением для сердца, позвоночника и головного мозга. Хорошев пояснил, что "от позвоночника очень многое зависит в деятельности сердца и головного мозга", "это иннервация — посыл сигналов к сердцу и прием от него, все идет от спинного мозга, то есть центральной нервной системы". Ходьба помогает прокачивать кровь и увеличить возврат венозной крови к сердцу.

Второе упражнение, которое посоветовал доктор Хорошев, ходьба на ягодицах. Упражнение выполняют на полу, не на ковре.

Сели на пол, ноги выпрямить или согнуть в коленях. Необходимо сделать на ягодицах восемь шагов вперед, а потом назад. По 24 шага в одну и другую сторону.

Еще Хорошев рассказал про упражнение "Золотая рыбка". Нужно лечь на спину и двигаться в течение семи-восьми минут с неподвижной головой и неподвижными пятками. Сначала приподнимать лопатки, потом ягодицы и другие анатомические части задней поверхности туловища и ног.

Владимир Хорошев - кардиолог, сердечно-сосудистый хирург.

Инфаркт может быть безболезненным, при этом человек узнает о заболевании только после обследования у врача-кардиолога.