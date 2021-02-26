Врач-кардиолог Наталья Гаврилюк назвала необычные симптомы инфаркта

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26 февраля 2021, 21:21 Источник: 5 канал

фото: pixabay.com

Инфаркт может быть безболезненным, при этом человек узнает о заболевании только после обследования у врача-кардиолога. Признаками инфаркта могут быть боль в левой руке или даже только болезненность мизинца. При абдоминальном инфаркте боль ощущается в области желудка.

Врач-кардиолог Наталья Гаврилюк предупредила, что инфаркт может пройти у человека незаметно или проявиться необычными способами. Часто его путают с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

По словам доктора Гаврилюк, люди с такими симптомами чаще попадают сначала к хирургам.

Если пациенту оперативно сделают ЭКГ и появится кардиолог, который понимает, что это нетипичная форма инфаркта миокарда, все закончится благополучно.

Специалист отметила, что при аритмическом инфаркте аритмии, при которых пациент может потерять сознание или даже наступит клиническая смерть.

Врач-кардиолог рассказала, что церебральный инфаркт связан с острым нарушением мозгового кровообращения, при котором возникают нарушения в нервной системе: у человека может кружиться или болеть голова, он может терять сознание. Гаврилюк отметила, что нетипичные инфаркты трудно диагностировать. С этим может столкнуться каждый, и особенно внимательными надо быть людям из группы риска: с нарушениями нервной системы или с ожирением, с сахарным диабетом, женщинам.

Врач-кардиолог призвала регулярно контролировать сахар в крови и артериальное давление. Еще очень хорошо отказаться от вредных привычек.