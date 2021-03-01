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Express: изменение формы пальцев на руках может быть признаком рака легких

, 07:17 Источник: Express

Express: изменение формы пальцев на руках может быть признаком рака легких
легкие, pixabay.com

Специалисты Фонда Роя Кастла по борьбе с раком легких сообщили, что специфическое изменение формы пальцев на руках может указывать на развитие смертельно опасного заболевания – рака легких.

Речь идет о симптоме барабанных палочек, который также называют "пальцами Гиппократа". Это колбовидное утолщение концевых фаланг с деформацией ногтевых пластин в виде часовых стекол. В данном случае, ткань между ногтем и подлежащей костью носит губчатый характер, вследствие чего в случае надавливании на основание ногтя у человека появляется ощущение подвижности ногтевой пластины. 

Эксперты также заметили, что постоянный кашель является одним из основных симптомов COVID-19, однако он также может быть признаком рака легких. Кроме того, следует обратиться к врачу при одышке, потере веса и аппетита.

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